Debat in Tweede Kamer: hoe vallen de excuses over het slavernijverleden?

Premier Rutte bood op 19 december excuses aan vanuit Den Haag, terwijl zeven andere bewindspersonen in het Caribisch deel van het koninkrijk en Suriname waren om erover door te praten. In de weken daarvoor waren onrust en discussie ontstaan nadat al was uitgelekt dat er excuses aankwamen.

Hoewel veel mensen in en buiten Nederland blij zijn met de excuses, klonk er ook kritiek. Bijvoorbeeld op de volgens critici overhaaste en tactloze manier waarop de excuses tot stand gekomen waren. Anderen vonden excuses überhaupt niet nodig. Volg hier het debat live: