Houdverbod moet einde maken aan lijden doorgefokte huisdieren

Tweede Kamer

Met het houdverbod reageert Adema op de roep van de Tweede Kamer om de import van en handel in doorgefokte huisdieren te verbieden. Er geldt in Nederland al een verbod op het fokken van dieren met kenmerken die voor veel dierenleed zorgen. Het is echter nog steeds mogelijk die dieren wel bij buitenlandse fokkers te kopen.

Een Kamermeerderheid wil hier een einde aan maken. Probleem is echter dat een handels- en importverbod lastig te handhaven is, omdat er geen grenscontroles zijn in de EU en je niet zomaar elk busje kunt aanhouden.

Twee vliegen

Met het houdverbod denkt Adema twee vliegen in een klap te kunnen slaan. Want een houdverbod is volgens de minister in feite ook een handels- en importverbod. Adema: ''Om een dier te verhandelen of te importeren, moet een handelaar het dier namelijk ook (kort) in bezit hebben en dat mag dan niet meer'', schrijft hij.

Overigens hoeven mensen die nu al een hond met een te platte snuit of een kat met vouwoortjes hebben zich geen zorgen te maken. Zij mogen straks hun huisdier gewoon houden. Maar als het dier overlijdt mogen zij geen dier meer kopen met dezelfde kenmerken.