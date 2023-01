Alle eigenaren moeten hun kat straks laten chippen en registreren

Met de chipplicht wil Adema ervoor zorgen dat weggelopen katten sneller bij hun eigenaren terugkeren en zwerfkatten direct herkenbaar zijn doordat ze niet zijn gechipt.

60.000 vermissingen

Er zijn in Nederland naar schatting 2,9 miljoen huiskatten. Jaarlijks worden er meer dan 60.000 als vermist opgegeven, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Als die niet zijn gechipt is het moeilijk om de dieren weer terug te krijgen bij de eigenaar.

Gemeenten zijn volgens de minister 4,8 miljoen euro per jaar kwijt aan de opvang van weggelopen katten. Bovendien kunnen die katten voor overlast zorgen als ze gaan zwerven en verwilderen.