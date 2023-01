Bezwaar tegen bouwplannen wordt moeilijker

De Jonge schrijft dit in een plan van aanpak dat hij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij denkt dat versnelling van de procedures noodzakelijk is om de bouw van 900.000 woningen mogelijk te maken in de periode tot en met 2030.

Op dit moment duurt de ontwikkeling van een woningbouwproject gemiddeld tien jaar. Dat is te lang voor mensen die met smart zitten te wachten op een woning, vindt de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. ''Het moet en kan korter'', schrijft hij. ''We zien in de praktijk ook woningprojecten die binnen drie jaar worden ontwikkeld. Daar willen we een voorbeeld aan nemen''.