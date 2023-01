Een op de vijf vrouwen had gedwongen seks: cultuuromslag nodig

Wet- en regelgeving moeten worden aangepast aan de veranderende maatschappelijke normen. Organisaties moeten procedures hebben voor preventie, signalering en aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Flinke weg te gaan

Het kabinet realiseert zich dat er een flinke weg te gaan is en dat er de komende tijd nog steeds mensen slachtoffer zullen worden. Daarom zet het ook in op beperking van de schade. Het is volgens het kabinet de bedoeling dat iedereen het ongewenste gedrag herkent en hierop gaat reageren. Mensen die het zien gebeuren moeten zich veilig gaan voelen om in te grijpen. Ook is het de bedoeling dat er goede hulpverlening komt.

De concrete invulling van de aanpak moet nog komen. Het is de bedoeling dat het programma steeds verder wordt uitgewerkt. Een spilfunctie is hierbij weggelegd voor Mariette Hamer, de regeringscommissaris die in april van het vorig jaar is aangesteld.