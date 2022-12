Huren van half miljoen bewoners corporatiewoningen in juli omlaag

De huurverlaging zou eigenlijk in 2024 ingaan. Het was een van de prestatieafspraken die minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting heeft gemaakt met de woningcorporaties in ruil voor de afschaffing van de verhuurderheffing. De vereniging van corporaties Aedes en de Woonbond gaven direct al aan dat ze, vanwege de moeilijke financiële omstandigheden, hoopten dat de verlaging al in 2023 kon ingaan. Dat is nu wettelijk geregeld.

Huurtoeslag

Tegelijk met de huurverlaging maakt minister De Jonge bekend dat 1,5 miljoen huurders vanaf vandaag extra huurtoeslag krijgen. Het gaat om bijna 17 euro. De Jonge: "Door de hoge inflatie en gestegen energiekosten hebben steeds meer mensen moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Betaalbaar wonen is van groot belang. Juist mensen met een laag inkomen zijn juist een te groot deel van hun inkomen kwijt aan de huur. Met de huurverlaging kiezen we bewust voor een lagere huur voor de laagste inkomens."