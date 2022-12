De Jonge sluit eerste deals voor bouw 900.000 huizen

In totaal sluit De Jonge de komende maanden 37 deals met regio's verspreid over het hele land. In maart moeten alle handtekeningen zijn gezet en moet duidelijk zijn welke woningen waar en op welk moment komen. Ook is dan duidelijk of het lukt om genoeg betaalbare huizen te bouwen.

Marktpartijen

In Overijssel zijn marktpartijen betrokken bij het opzetten van de plannen. Die concluderen volgens de provincie dat de plannen onder de huidige, moeilijke, economische omstandigheden te realiseren zijn. In de deals is vastgelegd hoeveel de regio's minimaal willen bouwen. Het ambitieniveau ligt hoger, namelijk op 60.000 huizen.

Echt bouwen

Volgens de Overijsselse gedeputeerde Monique van Haaf, verantwoordelijk voor onder meer wonen, kampt Overijssel net als de rest van Nederland al geruime tijd met een flink woningtekort. ''Dat betekent dat we in een tijd waarin we te maken hebben met complexe uitdagingen, moeten kijken waar de oplossingen wel liggen. Dat kunnen wij als provincie niet alleen. Samen met gemeenten en marktpartijen zitten we daarom regelmatig om tafel, zodat we uiteindelijk echt kunnen gaan bouwen''.