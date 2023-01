Seksuele geaardheid en handicap opgenomen in grondwet: '20 jaar strijd voor gevoerd'

Garantie voor de toekomst

Wat er gaat veranderen? "Het is allereerst een garantie voor de toekomst. De rechten van LHBTI'ers kunnen nu niet meer ongedaan worden gemaakt, zoals het recht op trouwen en kinderen adopteren. Je ziet in andere landen hoe de wind de verkeerde kant op kan gaan waaien en de haat is toegenomen."

Een verankering is ook een duidelijke opdracht naar de politiek. "De grondwet is onze hoogste nationale wet. Nu onze rechten zijn verankerd kan er meer worden ondernomen en strengere wetgeving worden gemaakt voor mensen die zich er niet aan houden. Het is een glasheldere opdracht aan de politiek om geweld en pesten aan te pakken en meer werk te maken van acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI+."