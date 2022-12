Premier Rutte biedt excuses aan: 'Slavernijverleden is misdaad tegen menselijkheid'

Pijnlijk en ronduit beschadigend, noemde premier Rutte de rol van ons land tijdens het slavernijverleden. "Het lot van tot slaaf gemaakten is nauwelijks te bevatten." Het is volgens de premier te lang stil gebleven.

Lange tijd wilde ook Rutte niet aan excuses, maar de premier is daar nu van teruggekomen. Hij heeft een persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt, zegt hij vandaag. "Ik dacht lang: slavernij is geschiedenis die achter ons ligt. Maar ik had het mis, eeuwen van onderdrukking en uitbuiting werken door tot de dag van vandaag. We moeten het verleden open en eerlijk onder ogen zien."

Excuses

In een eerder rapport uit 2021 - dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken werd geschreven - stond al dat Nederland excuses zou moeten aanbieden en zou moeten erkennen dat de slavernij en slavenhandel misdrijven tegen de menselijkheid waren en dat de gevolgen nog altijd voelbaar zijn.

In 2023 is het 150 jaar geleden dat er in de praktijk een einde kwam aan slavernij in de toenmalige Nederlandse kolonie Suriname. "We staan op de drempel van een belangrijk herdenkingsjaar om samen de weg vooruit te vinden", zei Rutte daarover. "We delen niet alleen het verleden, ook de toekomst."