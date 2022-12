Kabinet wil 15 procent biologische landbouw in 2030

Zwaarder

Adema komt met zijn Biologische Actieplan op het moment dat biologische boeren het in Nederland steeds zwaarder krijgen. De omzetten lopen terug omdat de Nederlandse consument de hand op de knip houdt. Biologische producten zijn duurder. Nu steeds meer mensen het financieel lastig hebben, kiezen de consumenten vaker voor goedkopere, traditionele producten. Ook de export naar buurland Duitsland loopt terug.

Minister Adema realiseert zich dat, maar wil de omschakeling toch doorzetten. ''Biologisch moet voor Nederlanders een aantrekkelijker keuze worden, met een betere prijs voor zowel de consument als de boer'', schrijft hij aan de Tweede Kamer. Hij wil met een bewustwordingscampagne de consumptie van biologische producten stimuleren.

Landbouwakkoord

Met alle betrokken partijen, waaronder ook de banken en de supermarkten wil hij afspraken maken over een betere afzet en prijs voor biologische producten. Hij liet eerder al weten dat hij dat desnoods juridisch wil afdwingen, als bijvoorbeeld de supermarkten of andere partijen niet meewerken.

Afspraken hierover moeten worden vastgelegd in het Landbouwakkoord. Hierover wordt de komende maanden onderhandeld tussen boerenorganisaties en andere betrokken partijen. De bedoeling is dat dit akkoord er eind maart ligt en dat vanaf dat moment de omvorming van de Nederlandse Landbouw kan beginnen. Die moet veel minder grootschalig worden en niet langer schadelijk voor de natuur. Biologische landbouw is een van de vormen die daar in passen.

Geen goede basis

Greenpeace reageert kritisch op het actieplan. ''Het doel van 15 procent zit nog ver onder de Europese ambitie van 25 procent'', zegt woordvoerder Isabel Willemsen. ''Dit uitgangspunt biedt geen goede basis voor de onderhandelingen over het landbouwakkoord. Het is een veel te lage lat voor de plannen die de provincies nu aan het uitwerken zijn We staan nu op een kruispunt om de omslag naar duurzame en toekomstbestendige landbouw vorm te geven. Daarin dient biologische landbouw een cruciale rol in te nemen''.