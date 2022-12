Crisis in de jeugdzorg: 'Als we nu niets doen vallen er doden'

Ook wordt er gesproken over het schrappen in het aanbod. De afgelopen jaren is de jeugdzorg enorm gegroeid: bijna 1 op de 7 kinderen krijgt een vorm van jeugdzorg. En er is vooral een explosieve groei in de lichtere vormen. De kosten stegen daardoor explosief, tot 5,6 miljard vorig jaar.

Alleen al voor dyslexie betalen we als maatschappij honderden miljoenen per jaar. Deze vorm zou je kunnen schrappen omdat het geen zorg is, maar meer iets dat valt onder onderwijs.

'Knuffelsessies met dieren'

De Haagse Wethouder Bredemeijer ziet dat ook: "We zijn nu zover dat een kind met gedragsproblemen bijna altijd wordt doorverwezen naar gespecialiseerde jeugdhulp. En daarnaast moeten we ook weerbaarheidstrainingen aanbieden als een kind een beetje verlegen is. Of knuffelsessies met dieren."

Hij vindt dat er vaker 'nee' gezegd moet worden.