Preventieakkoord schiet tekort, gezonde toekomst raakt uit zicht: 'Beleid moet beter'

Veel te soft

Onderzoekers Sanne Djojosoeparto en Carlijn Kamphuis van de Universiteit Utrecht delen die oproep. "Er zijn vooral veel vrijwillige maatregelen. Het beleid is beperkt en zwak. Bij het Preventieakkoord zitten allerlei partijen om een tafel om met elkaar te praten, maar er zijn weinig harde afspraken of regels. Te weinig harde doelen ook", zegt Djojosoeparto.

De conclusie van de onderzoekers is helder: "Het is allemaal te soft. 80 procent van de artikelen in supermarkten is ongezond. Het is dan toch eigenlijk oneerlijk om mensen op te leggen een gezonde keuze te maken."

Andere landen

Andere landen worstelen er ook mee maar er zijn wel genoeg goede voorbeelden waar ons land uit kan putten. "Andere landen kunnen het blijkbaar wel, waarom wij dan niet? We moeten nu maatregelen nemen en hoeven zelf ook het wiel niet uit te vinden."

De oproep is vooral: stop met de vrijblijvendheid. Kamphuis: "We weten dat prijs een heel belangrijke factor is in keuzes die gemaakt worden. Maar groente en fruit zijn alleen maar duurder geworden: in 2019 is de BTW zelfs omhoog gegaan van 6 naar 9 procent. Dan denk ik: 'jongens, kom op. Dat is de verkeerde weg."

Wat volgens de onderzoekers ook werkt: duidelijke regels. "Bepaal landelijk hoeveel zout er in soep mag zitten. Dan is er geen concurrentie meer en hoeven fabrikanten niet bang te zijn dat mensen van de ene naar de andere concurrent overstappen."