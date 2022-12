Mestverbod voorkomt boetes voor illegale boeren in Overijssel

Deze PAS-melders zitten nu al ruim drie jaar in onzekerheid en kunnen geen kant op. Ze kunnen bij voorbeeld niet meer investeren omdat ze geen financiering meer kunnen krijgen. De problemen werden nog groter, toen Overijssel werd gedwongen dwangsommen op te leggen aan de bedrijven zonder vergunningen. Verantwoordelijk minister Christianne van der Wal kon niks voor hen doen.

Opgelucht

Ze is dan ook opgelucht nu de provincie Overijssel een oplossing heeft gevonden waardoor kan worden afgezien van het innen van dwangsommen. ''We zijn er nog niet. We moeten nog de piekbelasters gaan uitkopen. Maar voorlopig hebben we nu tijd gewonnen waardoor er voor de PAS-melders rust ontstaat''.