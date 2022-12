Kabinet waarschuwt ouders voor TikTok: 'Kijk héél goed mee'

In ons land heeft de app TikTok zo'n vier miljoen gebruikers. Vooral onder kinderen is de app razend populair. Maar met de populariteit van de app is ook de kritiek gegroeid: het bedrijf doet weinig om nepnieuws tegen te gaan. De enorme berg gebruikersgegevens gecombineerd met een uiterst jonge doelgroep is voor adverteerders bovendien een goudmijn.

Er zijn ook grote zorgen over de privacy. Het bedrijf is Chinees en zou gegevens delen met de Chinese overheid. De ChristenUnie pleit voor een verbod op de app, zoals te zien is in deze video: