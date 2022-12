Rutte wil vasthouden aan 19 december voor excuses slavernijverleden

Johan Roozer die namens het Nationaal Comité Herdenking Slavernijverleden Suriname bij het overleg aanwezig is én speciaal uit Suriname is overgekomen, voelt zich geschoffeerd door het kabinet. "Je gaat ervan uit dat het op een manier gebeurt waar beide partijen tevreden over zijn. Maar dat is bij ons absoluut niet zo." Hij was eerder ook fel tegen de datum van 19 december.

Uitleg geven

Roozer zei na afloop dat de 19de als datum nog wel tot de mogelijkheden behoort, maar dan moet voor die tijd nog wél veel gebeuren. Zo moet volgens hem voor die genoemde datum een bewindspersoon naar Suriname. "Die bewindspersoon, een Johan Remkes-achtig iemand, moet uitleg geven wat het kabinet wil en in gesprek gaan met de nazaten", zei hij.

Als dat niet gebeurt, zijn excuses voor hem onacceptabel. Roozer vindt ook dat minister Weerwind niet de juiste persoon is om af te reizen naar Suriname. "Omdat hij zelf een nazaat is. We willen een wit persoon."