Grotere borsten, dunne taille: Kamer wil waarschuwing bij geshopte reclamefoto's

Een model dat met een paar klikken op een knop vijf kilo lichter wordt gemaakt of van cupmaat B naar D gaat: in de reclamewereld zijn ze er niet vies van om op deze manier een advertentiefoto te bewerken.

Dat weet ook Mandy Woelkens, hoofdredacteur bij Linda Meiden. "Maar bij de foto's die in ons blad staan, willen we het niet. Het gebeurt, als het goed is, ook niet bij de foto's in ons blad. Foto's worden wel bewerkt, maar we fotoshoppen niet. Door mensen slanker te maken, geef je echt een verkeerd signaal af."

Onbereikbare schoonheidsidealen

De Tweede Kamer gaat nu ook de strijd aan met gefotoshopte foto's. Er moet een waarschuwingslabel komen bij alle geshopte advertenties, vindt een grote meerderheid van de Tweede Kamer op aandringen van D66. Het kabinet moet dit volgens de partij gaan onderzoeken.