Rijk wil bouw flexwoningen versnellen door garant te staan

Tot en met 2024 wil De Jonge er 37.500 neerzetten, voor de huisvesting van onder meer statushouders en starters. Maar bij gemeenten en woningcorporaties leeft de angst dat dit kan leiden tot kapitaalvernietiging als de flexwoningen over tien tot vijftien jaar weg moeten van de tijdelijke locatie en er nog geen nieuwe plek is. Daardoor stagneert de bouw van flexwoningen.

Verplaatst

In principe kunnen de huizen worden verplaatst naar een andere locatie. Is er in een gemeente geen ruimte, dan wordt naar de regio of provincie gekeken en vervolgens naar elders in het land. Het Rijk wijst een soort marktmeester aan die partijen bij elkaar brengt. Lukt het echt niet om de woningen ergens anders neer te zetten dan vergoedt het Rijk de schade, schrijft De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Hij heeft hierover afspraken gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de koepel van woningcorporaties, Aedes.