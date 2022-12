Alle varianten van 'verslavend goedje' snus worden verboden

Het kabinet treft meer maatregelen om roken tegen te gaan. Zo mogen ook sigaretten en shag vanaf 2030 alleen nog verkocht worden in speciaalzaken. In 2024 moeten winkels die tabak verkopen zich registreren. Ook wordt roken op meer plekken verboden en wordt overwogen de minimumleeftijd voor de verkoop van tabak naar 21 jaar te verhogen. De accijns op tabak gaat dit jaar én volgend jaar met 1,22 euro omhoog.

Waterpijp

Het kabinet wilde vandaag nog niet aan een verbod op waterpijpen in de horeca. Volgens ingewijden was er discussie binnen de coalitie over een verbod en ligt D66 daarin dwars. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat een Kamermeerderheid het daar niet bij wil laten: die is toch voor een verbod op de waterpijp in de horeca.

"Er zitten zeventig verschillende kankerverwekkende stoffen in de waterpijp. Er is echt een rol voor de overheid om bij te dragen aan een gezonde generatie", zegt VVD-Kamerlid Rudmer Heerema. Ook de PvdA vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet de waterpijp nu nog niet wil verbieden in de horeca. "Het kabinet pretendeert te werken aan een rookvrije generatie. Het is echt zwak om de waterpijp uit te zonderen."

Als het verbod er komt, is dat slecht nieuws voor de shishazaken in ons land. "Dan kan ik de tent wel sluiten", zegt Kutaiba Alkteit, eigenaar van Dandana.