Kamermeerderheid wil toch een verbod op waterpijp

Volgens het RIVM is het roken van een waterpijp schadelijk voor de gezondheid. Er komen veel schadelijke stoffen vrij, zoals teer, nicotine, koolmonoxide (CO) en zware metalen. Ook liggen de shishalounges – cafés waar je waterpijp kunt roken - onder vuur vanwege de gezondheidsrisico's.

Al jaren wordt er door het kabinet overwogen om het roken van waterpijpen in cafés en restaurants in de ban te doen. Maar de afgelopen tijd ontstond er binnen de coalitie discussie over het verbieden van de waterpijp. Volgens ingewijden is D66 het niet eens met een verbod en dus wordt er vandaag met geen woord gerept over de waterpijp in de langverwachte rookplannen van staatssecretaris Van Ooijen (ChristenUnie).

Kamer laat het er niet bij zitten

Een Kamermeerderheid laat het daar niet bij zitten en dringt nu aan op een verbod op de waterpijp. SP-Kamerlid Maarten Hijink: "Ik ben zeer teleurgesteld in de staatssecretaris. Wij weten dat het roken van de waterpijp - met of zonder tabak - slecht is voor de gezondheid. Ook zet het aan tot roken. Daarom zijn we voor een verbod op de waterpijp."

Het verbod op de waterpijp wordt verder gesteund door VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA en PvdD. Die partijen zijn samen goed voor 77 zetels, een meerderheid dus. VVD-Kamerlid Rudmer Heerema: "Er zitten 70 verschillende kankerverwekkende stoffen in de waterpijp. We willen naar een rookvrije generatie. Er is echt een rol van de overheid die kan bijdragen aan een gezonde generatie."

"Dit kabinet pretendeert te werken aan een rookvrije generatie. Het is echt zwak om dan de waterpijp uit te zonderen. Wij zullen met een voorstel komen om alsnog de waterpijp te weren uit de horeca", Mohammed Mohandis (PvdA).