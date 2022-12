Kabinet gaat huurders beter beschermen tegen woekerprijzen

Energielabel telt zwaarder

Tegelijk met de uitbreiding van de huurbescherming wordt het voor goede woningen gemakkelijker meer punten te scoren en dus een hogere huur te vragen. Nieuw is in dit verband dat het energielabel zwaarder gaat meetellen. Voor label C of hoger krijgt een woning extra punten. Des te hoger het label, des te meer punten komen er bij. Daar staat tegenover dat woningen met label E of lager punten in mindering krijgen. Des te lager het label, des te hoger is het aantal minpunten.

Doel van deze verandering is om verhuurders te belonen als ze hun woningen verduurzamen. Er moet volgens minister De Jonge een stimulans van uit gaan. Daarom is ook gekozen voor een oplopend aantal punten voor hoge labels. Met kleine verbeteringen kunnen verhuurders al meer punten voor hun woning krijgen en dus een hogere huur vragen. Voor de huurder is dat ook voordelig, want die krijgt lagere stookkosten.

Buitenruimte

Nieuw is ook, dat voortaan punten worden gegeven voor alle buitenruimten. Nu scoort een woning pas voor een tuin, dakterras of balkon groter van 25 vierkante meter. Minister De Jonge ziet dat er steeds meer appartementencomplexen worden gebouwd met helemaal geen of slechts kleine balkons. Hij hoopt dat het effect van de wijziging is dat meer woningen een fatsoenlijke buitenruimte krijgen.