Kabinet wil voor iedere dakloze een eigen woning: 'Cijfers baren grote zorgen'

Wat Van Ooijen wil bereiken? "Vanaf nu, ieder jaar een daling van het aantal daklozen." Het kabinet heeft zelfs het streven: geen dakloosheid meer in 2030.

Loze belofte

Klinkt als de zoveelste loze belofte? Van Ooijen noemt deze aanpak 'echt anders': "Omdat we jaren gaan investeren. We gaan ons nu, met alle gemeenten, voor jaren structureel inzetten voor dit probleem", zegt de staatssecretaris. "De oplossing is huisvesting. Niet meer een stretcher in de opvang, maar een eigen huis of studiootje. Van daaruit krijgen mensen hulp en kunnen ze weer een plek terug in de samenleving veroveren."

Is dat haalbaar? Er is nu al een schreeuwend woningtekort van ruim 300.000 huizen. "We gaan de komende jaren honderdduizenden woningen bijbouwen. We hebben maar een klein percentage nodig, zo'n 2 procent, voor de daklozen."