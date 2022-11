Vissers melden 78 kotters aan voor saneringsregeling

Veel vissers die zich hebben opgegeven, willen liever niet veel aandacht van de media meer. ''Toen we besloten te stoppen heb ik de lokale media te woord gestaan, daar laat ik het bij. Je wilt er ook niet mee te koop lopen'', zegt Cor Vonk, die zijn boot in de haven van Oudeschild op Texel heeft liggen.

'Hoop ellende'

Zijn neef Koos Boersen denkt er net zo over. Het is volgens hem een hoop ellende. Arco van der Vis, ook afkomstig van Texel, vaart al bijna zes weken niet meer. ''Het was de bedoeling dat we in elk geval tot eind van dit jaar door zouden vissen. Maar we kregen pech. Het was te duur om de boot voor die korte tijd nog te laten repareren'."

Auke van Slooten is al tijdelijk gestopt met vissen. Zijn boot ligt nog in de haven van IJmuiden, maar hij geeft nu les aan een ROC. Hij ziet nog wel toekomst in de visserij, maar dan wel met een veel modernere, milieuvriendelijke boot. ''Die wil ik samen met andere vissers ontwikkelen'', zegt hij.