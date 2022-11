Reacties op stikstofplannen: 'Perspectief boeren verder onder druk'

Bouwend Nederland: 'Einde stikstofimpasse is in zicht'

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is positief over de nieuwe stikstofmaatregelen. "De focus ligt nu eindelijk 'echt' op het terugbrengen van de stikstofuitstoot en het kabinet gaat eindelijk om tafel met de genoemde piekbelasters. Daardoor zou het einde van de stikstofimpasse in de bouwwereld in zicht zijn."

We leggen in de video hieronder in één minuut uit wat het probleem is: