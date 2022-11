Regels in bijstand worden soepeler: 'Belachelijk hoe streng het nu is'

En er gaat meer veranderen. Mensen in de bijstand die nu mantelzorg verlenen, moeten dat nu vaak melden bij hun gemeente. Wie mantelzorg of vrijwilligerswerk doet, moet daarvoor niet langer worden gestraft met een korting op de uitkering, vindt Schouten.

'Je kunt geen kant op'

Petra juicht alle vormen van versoepelingen toe. "Want zo streng als het nu is, is belachelijk. Het is heel zwaar. Je kunt geen kant op. Je krijgt echt het minimum en daar moet je het maar mee doen."

Stiekem droomt ze al van haar eigen cupcakebedrijf. "En dat ik genoeg verdien, zodat ik niet meer afhankelijk ben van de overheid. En baas ben over mijn eigen inkomen. Want ik word dolgelukkig van bakken. Het is het heerlijkste wat er is."