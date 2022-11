Aantal proeven met apen moet snel tot minimum worden beperkt, vindt Kamer

Geen vertrouwen

Kamerlid Frank Wassenberg van de PvdD ziet dat anders. Hij heeft er geen vertrouwen in omdat in de afgelopen tien jaar geen duidelijk dalende trend te zien is in het aantal proeven. In 2020 vonden er 212 proeven plaats, tientallen meer dan een jaar eerder. Dat komt omdat toen veel proeven zijn gedaan om onderzoek te doen naar het coronavirus.

De verlaging van het aantal proeven met apen moet volgens de motie geen gevolgen hebben voor 'strikt noodzakelijk' onderzoek naar 'levensbedreigende ziekten'.