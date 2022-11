Stikstofplannen: zak geld voor boeren om vrijwillig te stoppen, optie van dwang blijft

In Den Haag werd vandaag met spanning uitgekeken naar de nieuwe stikstofplannen die een einde moeten maken aan alle onrust rondom dit dossier. Vooral het gedeelte over de zogenoemde piekbelasters ligt gevoelig.

Verplichte uitkoop

Deze piekbelasters, bedrijven die veel stikstof uitstoten, worden de komende tijd benaderd met de vraag of zij vrijwillig willen stoppen, verplaatsen of drastisch innoveren. Bedrijven die stoppen krijgen een 'best mogelijke regeling'. Specifieke bedragen worden nog niet genoemd.

Met het uitkopen van deze piekbelasters hoopt het kabinet snel voldoende stikstofruimte te creëren, zodat de natuur herstelt en er weer bouwvergunningen kunnen worden uitgegeven. Als niet genoeg bedrijven zich melden voor de eenmalige en tijdelijke maatregel, kan het kabinet overgaan tot verplichte uitkoop. "Met pijn in het hart", schrijft het kabinet. Gedwongen uitkoop ligt gevoelig.

Volgend najaar moet blijken of er genoeg animo is voor de eenmalige stikstofregeling voor vervuilende veehouders om te stoppen.

Ook maatregelen voor de industrie

Het kabinet kondigt ook maatregelen aan voor de industrie. De grote klacht van de boeren was dat zij alleen leken op te draaien voor het stikstofprobleem in ons land. Het kabinet maakt nu bekend dat de vijftig grootste vervuilers in de industrie, waaronder bedrijven zoals Schiphol en Tata Steel, zo snel mogelijk maatregelen moeten invoeren om hun stikstofuitstoot omlaag te brengen.

In deze video leggen we je het stikstofprobleem uit in 1 minuut: