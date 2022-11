Vanaf 2025 rookverbod in speeltuinen, in 2032 alleen nog tabak te koop bij speciaalzaken

Het kabinet wil het aantal verkooppunten van sigaretten de komende jaren flink terugbrengen. Dat zijn er nu nog zo'n 16.000. Het was al bekend dat supermarkten vanaf 2024 geen tabak meer mogen verkopen. In 2030 kun je ook niet meer bij tankstations een pakje sigaretten kopen, maar nog wel in de Primera’s.

Vanaf 2032 kun je daar dan ook niet meer terecht voor een pakje sigaretten en mag tabak alleen nog in speciaalzaken verkocht worden.

Rookvrije generatie

Het kabinet wil dat er in 2040 een rookvrije generatie opgroeit. Kinderen moeten dan niet langer in contact komen met sigarettenrook. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Preventie) komt snel met concrete plannen hoe hij dat voor elkaar denkt te gaan krijgen.

Voor aanvang van de ministerraad zei hij dat 'het proces nog altijd loopt'. Hij kon daardoor nog niets zeggen over zijn plannen. "Ik had het liever ook sneller gezien." Hij gaf geen antwoord op de vraag of zijn antirookplannen vertraging oplopen.

Nederland is niet het enige land dat probeert om zijn inwoners minder te laten roken. Maar de manieren verschillen wel.