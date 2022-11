VVD woedend op NPO: zendtijd partij na duel Nederland-Qatar geschrapt

Dat pikt de VVD dus niet. De wedstrijd van Oranje begint om 16 uur. Dus die zou tegen 18 uur, als de VVD-uitzending begint, afgelopen moeten zijn. "De NPO boort ons 4 miljoen kijkers door de neus", zegt Van Es. "Omdat ze in die zendtijd heel duur reclame willen verkopen."

Juridische stappen

Het schema van het WK voetbal is al tijden bekend. Om dan 14 dagen voor de uitzending het tijdstip te wijzigen, is onaanvaardbaar, zegt Van Es: "Wij worden door de NPO in het gezicht gespuugd, terwijl ze kiezen voor het grootkapitaal."

Daarom dreigt de partij met juridische stappen. De VVD geeft de NPO nog tot morgen de tijd alsnog de oorspronkelijke uitzendtijd te handhaven. Weigert de NPO, dan stappen de liberalen naar de rechter.