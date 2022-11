Tweede Kamer noemt Rusland 'staatssponsor van terreur'

De leden van het Europees Parlement stemden, in navolging van Polen en de Baltische Staten, deze week al over een voorstel waarin Rusland wordt verklaard tot staatssponsor van terrorisme. Dat houdt in dat de Russische regering en het leger zich schuldig maken aan terroristische praktijken.

Volgens GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee is het onontkoombaar dat het Nederlandse parlement, samen met de EU, ook dit harde oordeel velt. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt zijn motie.

'Barbaarse aanvallen'

"De barbaarse raketaanvallen van Rusland op tal van burgerdoelen in Oekraïne is de meest recente escalatie in de aanhoudende reeks oorlogsmisdaden die Poetins troepen plegen", zegt Van der Lee.

"Tel daarbij op de gruwelijkheden van de Wagner-huurlingen (huurlingen die door de Russen worden ingezet, red.) en je ontkomt niet aan de conclusie dat de Russische staat terrorisme promoot en zelf bedrijft. Daarom is het onontkoombaar dat het Nederlandse parlement, samen met dat van de EU, dit harde oordeel velt."