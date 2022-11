CDA wil verbod op mobieltjes op basis- en middelbare scholen

Sommige middelbare scholen doen het al: leerlingen leggen hun mobieltje direct in hun kluisje als ze de school binnenlopen. Als het aan het CDA ligt, komt er zo'n mobieltjesverbod op alle scholen.

CDA-Kamerlid Réne Peters ziet veel voordelen. Het allerbelangrijkste: een verbod zorgt voor meer concentratie bij de leerlingen. Want tiktokken of googelen tijdens de lessen leidt flink af. Peters: "Jongeren groeien op met het idee dat ze kunnen multitasken, maar dat kunnen ze helemaal niet."

Extra lestijd

Ook zorgt een verbod voor extra lestijd 'omdat de docent niet ieder uur hoeft te soebatten totdat die dingen in de tas zitten.'

Het CDA denkt ook dat het voor betere schoolresultaten gaat zorgen. Een eerder onderzoek van onderwijsbureau DUO bevestigde dat: smartphones in de klas leiden tot lagere cijfers en verminderde taal- en leesvaardigheid.

Frankrijk heeft al een verbod

In sommige landen is er al zo'n verbod, zoals in Frankrijk. Sinds 2018 mogen Franse leerlingen zelfs in de pauzes geen telefoons gebruiken.

Ook sommige scholen in ons land doen het al. Hoeveel dat er zijn is niet bekend, maar voorbeelden zijn het Theresialyceum in Tilburg en het Alfrinkcollege in Deurne.