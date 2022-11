Jeugd bezwijkt onder problemen: Eerste Hulp voor Jongeren moet uitkomst bieden

Enthousiast

Volgens ingewijden is het ministerie van Volksgezondheid enthousiast over het plan. Raemakers: "Er zijn verschillende instanties die zich al inzetten op het gebied van mentale gezondheid. Dat doen ze stuk voor stuk heel goed. Het ministerie moet nu verdere invulling geven aan het centrale meldpunt."

Dat kan een nieuw platform zijn, of doorontwikkeling van een bestaand platform.

Wij zijn de toekomst

Adiza gelooft in dit soort initiatieven. We hebben ook geen keuze, vindt ze. Want: "De jongeren zijn de toekomst, wij moeten het land gaan draaien over een paar jaar. Als wij niet sterk in onze schoenen staan en niet lekker in ons vel zitten dan kunnen wij er straks ook niet zijn. Dus laten we snel aan de slag gaan."