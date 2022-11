Hoorzitting Ongehoord Nederland: dit is er aan de hand

4. Hoe makkelijk is het intrekken van de vergunning?

Vooropgesteld: als de vergunning wordt ingetrokken, is dat uniek. "Het intrekken van het uitzendrecht van een omroep is echt een heel zwaar middel", zegt Jurjens. Hij noemt het een verstrekkende inmenging in de uitingsvrijheid.

"Het is niet onmogelijk maar er moeten wel goede redenen voor zijn. Het is niet zo dat je ongelimiteerde uitzendvrijheid hebt in het omroepenbestel." Omroepen, zoals Ongehoord Nederland, moeten aan bepaalde regels voldoen die staan beschreven in de Mediawet. Ze krijgen niet zomaar miljoenen aan subsidie per jaar.

Als de staatssecretaris wel overgaat tot dit besluit kan de omroep daar ook weer tegenin gaan. Dan komt de zaak weer voor de rechter en die zal vervolgens oordelen.