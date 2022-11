Opluchting voor Bergkamp: meerderheid Kamer steunt onderzoek naar Arib

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans zegt in een reactie: "Iedereen in Nederland, dus ook hier in de Tweede Kamer, moet zijn werk kunnen doen in een veilige omgeving. Dus wij steunen het onderzoek van het presidium en dat staat onder voorzitterschap van Vera Bergkamp."

Veiligheid medewerkers

Ook D66, CDA en ChristenUnie delen dat standpunt. "Dit gaat over de veiligheid van medewerkers. Dat is heel belangrijk en het geeft geen pas dat politiek te maken zoals een aantal partijen hier in dit huis wel hebben gedaan. Dat schaadt medewerkers alleen maar verder en dat moet niet gebeuren."

ChristenUnie-leider Segers: "Het is aan het presidium dit onderzoek door te zetten. Zij kiezen daarvoor, dan heeft het ook mijn steun. Vera Bergkamp is onze voorzitter, zij is door een meerderheid gekozen. Zij is de aangewezen persoon om dit in goede banen te leiden. Zij doet dat goed totdat het tegendeel blijkt. En dat is nog niet gebleken."