Vissers krijgen tot 30.000 euro compensatie voor hoge brandstoflasten

Landbouwminister Piet Adema heeft voor de regeling 10 miljoen euro vrijgemaakt. Het is de bedoeling dat de vissers de steun in het eerste kwartaal van 2023 kunnen aanvragen. Hoeveel ondernemers precies krijgen hangt nog af van de verdere uitwerking.

Hard getroffen

"De visserij staat voor grote uitdagingen en wordt daarnaast hard getroffen door de hoge brandstofprijzen. Dat veroorzaakt onzekerheid over de toekomst bij ondernemers, hun gezinnen en in gemeenschappen", zegt minister Adema. Hij ziet de regeling als een steuntje in de rug en is zich ervan bewust dat die niet kostendekkend is.