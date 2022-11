Kamervoorzitter Bergkamp: 'Ik blijf en wil rust terugbrengen'

"Ik denk dat we serieus moeten nemen dat deze mensen zich niet veilig hebben gevoeld", zei Bergkamp. Ze vindt ook 'dat de scherven gelijmd moeten worden om de boel bij elkaar te houden.'

Ambtelijke top stapt op

Vandaag werd bekend dat de volledige ambtelijke top is opgestapt omdat ze zich niet meer veilig voelen. Aanleiding is het onderzoek dat loopt naar de voormalige Kamervoorzitter: Khadija Arib.

De ambtenaren stellen dat het onderzoek naar Arib 'politiek is gemaakt'. Het beschermen van de veiligheid van de medewerkers is daarmee op de achtergrond geraakt. En dat rekenen ze ook de huidige Kamervoorziiter Bergkamp aan.

Niet veilig

"Dat trek ik mij aan", zegt Bergkamp zojuist in een ingelaste persconferentie. "Het is triest dat mensen zich niet veilig hebben gevoeld. Het cynische is ook dat dit is gebeurd in een onderzoek juist naar de veiligheid in de Kamer. Alle medewerkers moeten zich veilig voelen."