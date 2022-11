ChristenUnie wil verbod op TikTok: 'We moeten kinderen beschermen'

"Onze hele klas zit op TikTok", zegt de 11-jarige Mballu van de Haagse Zuidwalschool. "De app is tof omdat er allemaal leuke dansfilmpjes op staan en heel grappige video's", vindt de tiener uit groep 7.

Verslavend

De populaire app heeft in ons land ruim 3,5 miljoen gebruikers en is de populairste app onder kinderen. "Sommigen zitten er wel drie uur per dag op", weet klasgenoot Dominik. "We weten dat er kritiek is op de app en krijgen daarover ook les op school. Bijvoorbeeld over het beschermen van je privacy. Maar ik maak me geen zorgen."