Aanpak asielcrisis: gemeenten krijgen 2500 euro bonus per opgevangen asielzoeker

Nu de VVD-fractie na lang steggelen 'om is', gaat de nieuwe asielwet in. Gemeenten die vrijwillig een plek inrichten en aan de criteria voldoen, krijgen een bonus van 2500 euro per twee jaar per opvangplek. Ook is er een bonusregeling waarmee provincies bonussen van 1500 euro per plek kunnen verdelen als ze helpen tekorten op te lossen.

55.000 asielzoekers

Volgens Van der Burg wordt het met de beloning aantrekkelijker voor gemeenten om te investeren in duurzame opvanglocaties.

Met de wet wil het kabinet gemeenten stimuleren om uit eigen beweging asielzoekers op te vangen. Dat is nodig omdat de instroom groot is. Dit jaar komen er volgens de verwachtingen tussen de 48.210 en 55.170 asielzoekers naar ons land. Volgend jaar is de instroom volgens de prognoses nog hoger.

Als er nog onvoldoende plekken zijn, dan kan Den Haag gemeenten verplichten asielzoekers op te vangen. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wordt de eerste vier jaar verantwoordelijk voor de dwang. Daarna gaat dat over naar de provincies.