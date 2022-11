VVD'ers in het land balen van asielwet: 'Het is een heel slechte dag'

Over twee weken is er een partijcongres van de VVD. Volgens Homan zijn veel VVD'ers kritisch en zullen zij zich roeren tijdens het congres. "Er zijn moties in de maak." VVD'er Klaas Kwint is één van die kritische leden. Hij is al sinds 2003 lid van de partij en noemt 'vandaag een slechte dag'.

"De fractie denkt niet goed na. Dit is niet de oplossing. Het is dweilen met de kraan open, druist in tegen de beginselen van de vrijheid en het is ook niet goed voor de asielzoekers. Rutte bedoelt het misschien wel met de beste bedoelingen, maar op deze manier blijven we doormodderen. Als je gemeente gaat dwingen asielzoekers op te nemen, druis je tegen de beginselen van de vrijheid in. Dit is niet de oplossing; we hebben geen plekken, we hebben geen huizen."

Ondanks zijn kritiek is Kwint vastberaden: "Ik blijf lid van de partij."

'Laat zien wie de baas is'

Een landelijke VVD-prominent die liever anoniem wil blijven vult aan: "Dit alles laat alleen maar zien dat Rutte de baas is en Sophie Hermans het oliemannetje. Als Rutte iets zegt, gebeurt het maar Hermans lukte het niet om de wet er door te krijgen. Er is niets concreet. Ik vind dat de fractie alleen akkoord had kunnen gaan met concrete plannen en en duidelijke eisen. De VVD moet er iets voor terugkrijgen. Wat er nu is gebeurd is al met al heel erg zwak."