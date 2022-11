Toch een akkoord: VVD spreekt steun uit voor asielwet

Politieke problemen nog niet voorbij

Een crisis in de coalitie is daarmee voor vandaag afgewend, maar de politieke problemen zijn nog lang niet voorbij, zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "Welke instroom-maatregelen gaat het kabinet dan nemen? Gaat Nederland tijdelijk de Europese asiel-afspraken niet naleven? Wordt de opvang soberder? Dat is nog volstrekt onduidelijk. En het wordt een lastig gesprek in de coalitie? Als de VVD allerlei eisen heeft voor instroombeperkingen, dan is de vraag hoe D66 en ChristenUnie daarop reageren."

Lambie vervolgt: "De in augustus afgesproken beperking van de gezinshereniging vond de ChristenUnie 'net te dragen', dus elke verdere aanscherping kan tot felle discussies in de coalitie leiden. En hoe deze keuze van de fractie valt in de eigen partij? Er is een groep kritische VVD-leden die niet wil dat de partij instemt met de wet, dus er wacht de VVD volgend weekend een roerig congres."