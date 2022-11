Premier Rutte zegt niets over asielwet, maar vindt instroom te hoog

De VVD-Tweede Kamerleden kunnen zich er volgens ingewijden niet in vinden dat gemeenten die blijven weigeren, kunnen worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. Ze zien meer in vrijwilligheid of een beloning voor gemeenten die veel asielzoekers opvangen.

Ook willen ze dat de wet niet permanent wordt, maar alleen voor enkele jaren geldt. Hun eigen partijgenoot staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) heeft al meermaals aangegeven dat hij voorstander is van dwang, omdat een groot deel van de gemeenten al jaren niets doet aan asielopvang. Ook een meerderheid van de Kamer wil dat.

Wacht rustig af

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers gaat ervan uit dat de VVD toch akkoord gaat met alle aspecten van de asieldeal die de coalitie heeft gesloten, en dus ook de zogenoemde dwangwet. "Pas als er een negatieve uitkomst is, moeten we verder praten. Dan hebben we natuurlijk echt een probleem in de coalitie", aldus de fractievoorzitter van de kleinste coalitiepartij. "Maar dat is er nu nog niet. En dat wacht ik rustig af."