Kamer wil huurders zelf recht geven plan te maken voor isolatie woning

D66-Kamerlid Faissal Boulakjar kwam vandaag met dit plan bij de behandeling van de woonbegroting. Een motie, die minister Hugo de Jonge oproept om één en ander te regelen, krijgt een meerderheid in de Tweede Kamer.

Verrotte kozijnen

''Veel huurders hebben door het woningtekort geen andere keuze dan een vochtige of tochtige woning te accepteren. Woningen met bijvoorbeeld verrotte kozijnen en schimmel. Een deel van de verhuurders laat hun huurders letterlijk in de kou staan'', zegt Boulakjar.

Hij bezocht recent zo'n woning in Nijmegen. ''In de babykamer stond de schimmel op de kozijnen. Dit kan zo niet langer. Met ons voorstel willen we een extra prikkel geven om wel werk te maken van verduurzaming. Voor een fijn thuis voor huurders en een lagere energierekening''.

Als gevolg van slechte isolatie komen sommige huurders in financiële nood, zoals te zien is in deze video: