Energieverbruik gaat in 2024 rol spelen bij hoogte hypotheek

Hoe groot het voordeel voor kopers van energiezuinige woningen precies zal zijn is nog niet duidelijk. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën gaan het plan uitwerken in overleg met betrokken partijen uit de sector.

Tweeverdieners

De Jonge schrijft dit in een brief over de leennorm voor volgend jaar. Zijn verwachting is dat de meeste huishoudens in 2023, ondanks de inflatie en hoge energieprijzen, iets meer kunnen lenen.