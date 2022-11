Hoekstra: Chinese politiebureaus in Nederland moeten per direct dicht

"Wij hebben gisteren de Chinese ambassadeur om tekst en uitleg gevraagd", zegt minister Hoekstra tegen RTL Nieuws. "Dit soort praktijken zijn onacceptabel, het is glashelder dat dit soort activiteiten niet door de beugel kan."

Nader onderzoek

Hoekstra heeft de ambassadeur laten weten dat Nederland nader onderzoek gaat doen. "We moeten nog uitzoeken wat er precies heeft plaatsgevonden bij de bureaus. Het ging in ieder geval om consulaire aangelegenheden, daar heb je toestemming voor te vragen aan het gastland. In dit geval Nederland, en dat is niet gebeurd. Dat alleen al is een reden dat die dingen per direct dicht moeten."