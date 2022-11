Twaalf Nederlandse IS-vrouwen en 28 kinderen opgehaald uit Syrië

Eind september meldde RTL Nieuws al dat er een grote ophaalactie zou gaan plaatsvinden.

De vrouwen hebben de Nederlandse nationaliteit en zitten samen met hun kinderen in speciale kampen in het noorden van Syrië. In mei heeft de rechter geoordeeld: als de vrouwen niet worden opgehaald, dan worden de strafzaken tegen hen stopgezet.

Eenmaal in Nederland zullen de vrouwen dan ook worden aangehouden en berecht. Hun meereizende kinderen worden overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.