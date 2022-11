Defensie voert 'vrijwillig dienjaar' in tegen personeelstekort

Defensie kampt al jaren met een personeelstekort. Volgens de laatste cijfers is het aantal openstaande vacatures gegroeid naar ruim 8000 militaire banen. Vooral in de techniek, ict en gezondheidszorg is er dringend personeel nodig.

Met de oorlog in Oekraïne is het kabinet met de neus op de feiten gedrukt en wil het vol inzetten op het aantrekken op personeel.

Naar Scandinavisch model

Naar Scandinavisch model, gaat krijgsmacht een vrijwillig dienjaar invoeren. Deelnemers kunnen een jaar lang, tegen betaling, kennismaken met een baan in de militaire wereld. Deelnemers krijgen er relevantie werkervaring voor terug.

Het dienjaar start met een algemene militaire opleiding. Daarna volgt er een specialisatie. Na de opleiding worden de deelnemers ingezet op vacante functies en draaien zij als een volwaardig collega mee.