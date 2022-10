Niet inflatie, maar lonen bepalend voor huurverhoging vrije sector

Op dit moment is de gemiddelde inflatie nog bepalend voor de huurverhoging in de vrije sector. Het afgelopen jaar gold een verhoging van gemiddelde inflatie plus 1 procent. Maar toen die werd vastgesteld was de gemiddelde inflatie slechts 2,3 procent. Nu is de inflatie torenhoog en dreigt een zeer forse huurverhoging voor huurders in de vrije sector.

Wijziging wet

De Jonge heeft daarom vandaag een voorstel tot wijziging van de wet naar de Tweede en de Eerste Kamer gestuurd. Als die wordt aangenomen geldt voor 1 januari een huurverhoging in de vrije sector van de gemiddelde loonontwikkeling plus 1 procent.

De loonontwikkeling wordt dan mede bepalend voor de huurverhoging. Bij lage inflatie kan nog steeds worden gekozen voor inflatie als richtlijn, maar als de inflatie hoger is dan de gemiddelde stijging van de lonen, geldt de loonontwikkeling als uitgangspunt. Hiervoor wordt dan gekeken naar het gemiddelde loonindexcijfer van het CBS over de maanden december tot en met november.