Steun voor lage inkomens: Kamer wil extra hulp om te verduurzamen

Het kabinet heeft al wel maatregelen genomen om woningisolatie voor mensen met lage inkomens betaalbaar te maken. Zij kunnen onder meer een renteloze lening krijgen uit het Warmtefonds. Maar de PvdA en GroenLinks willen dat de overheid hen ook helpt, om het daadwerkelijk te doen en worden daarin nu dus gesteund, door een meerderheid in de Tweede Kamer.

Energiearmoede

Thijssen en Bromet kregen ook steun van een Kamermeerderheid voor hun motie waarin ze speciale isolatieteams langs de deur willen laten gaan, in wijken waar mensen de energierekening maar moeilijk kunnen betalen. Volgens de Kamerleden is bekend in welke wijken energiearmoede heerst.

