PvdA-leider: 'Pijnlijk dat Arib steun van de partij niet heeft gevoeld'

Kuiken prijst in de brief aan de leden Arib voor haar werk in de Kamer: ''Een volksvertegenwoordiger met een ongekende drive voor vrijheid en emancipatie. Een voorzitter die onze parlementaire democratie koersvast diende en de Tweede Kamer standvastig door woelige vergaderingen leidde. Een partijgenoot die krachtig stem gaf aan verdrukten in de samenleving. Een stem die eigenlijk niet te missen is'', schrijft de fractieleider van de PvdA.

Tegelijkertijd vraagt Kuiken zich af, hoe het heeft kunnen gebeuren dat ze als voormalig voorzitter van de Tweede Kamer nu publiekelijk in de vuurlinie is beland, door aantijgingen die zij niet kent. ''Waarom is het niet gelukt te komen tot een zorgvuldig proces dat eenieder verdient als er wordt geklaagd? Hoe kan het dat wordt gelekt over een zaak die de waardigheid van een volksvertegenwoordiger meteen in diskrediet brengt?"

Aan tafel

Kuiken heeft het moeilijk met het feit dat Arib heeft aangegeven dat ze onvoldoende steun kreeg van haar eigen partij. ''We hebben doorlopend contact gehouden en zouden gisteren met Khadija aan tafel gaan om te bespreken hoe het verder moest. Voordat we dit konden doen, had Khadija besloten dat zij niet meer verder kon'', zegt Kuiken.

Ze schrijft dat het de afgelopen dagen een worsteling was hoe het goed te doen. ''Maar daar zijn we onvoldoende in geslaagd En dat trek ik me aan''.

.