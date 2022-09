Minister De Jonge wil grens huurbescherming vaststellen op 1000 euro

De Jonge hoopt dat door die duidelijkheid de rust terugkeert onder investeerders, die nieuwe huurwoningen voor de middensector moeten financieren. Enkele maanden geleden maakte hij bekend dat hij de huurbescherming fors wilde gaan uitbreiden. Hij twijfelde toen nog over de grens en wilde die ergens tussen de 1000 en 1250 euro huur per maand leggen. Gevolg van die aankondiging was dat investeerders direct op de rem trapten.

Belangen

Tijdens het woondebat van vandaag maakte De Jonge duidelijk dat hij een goede afweging wil maken tussen de belangen van investeerders, die rendement moeten kunnen halen, en de bescherming van huurders.