Kamer wil dat gemeenten en provincies bouw distributiecentra voorkomen

Op dit moment is minister Hugo de Jonge, verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, in gesprek met provincies over beleid voor grootschalige bedrijfsvestigingen. De Kamer vraagt de minister nu samen met de provincies 'een landelijke beleidslijn op te stellen, met een zwaar afwegingskader om nieuwe grootschalige distributiecentra op ongewenste plekken te voorkomen'.

De indieners van de motie willen dat De Jonge er ook voor zorgt dat gemeenten en provincies restrictief omgaan met de bouw van nieuwe distributiecentra, zolang de nieuwe beleidslijn er nog niet is.